The Sixtees spielen im Pferdestall in Gebhardshagen

Im Pferdestall der Wasserburg Salzgitter-Gebhardshagen findet am Dienstag, 30. April, 20 Uhr, eine Veranstaltung unter dem Motto „mit Beat & Soul in den Mai“ mit der Band The Sixtees statt.

In einer Mitteilung heißt es: Nach ihrer Schottland-Tournee sowie vielen Konzerten im norddeutschen Raum und Berlin wollen die Sixtees erstmals wieder mit ihrem heimischen Publikum eine Beat- & Soul-Party feiern, bei der alle Oldie-Fans auf ihre Kosten kommen.

Zur Band: Das Quintett interpretiert die großen Hits der 60er Jahre auf ihre spezielle Weise. Klassiker der Rolling Stones, Beatles, Humple Pie oder der Spencer Davis Group gehören ebenso zum Programm wie Songs von Sam & Dave, Wilson Picket und Otis Redding. Die SIXTEES gründeten sich im Jahr 2012. Von den Ursprungsmitgliedern ist heute nur noch Sepp Berenz dabei. Die Geschichte der aktuellen Bandmitglieder ist schnell erzählt: Rainer, Sepp und Wolfgang, Tommy und Averell stellten irgendwann fest: „We’re all goin’ for one Goal and there is only one way of life - it’s Rock ‘n’ Roll“.

Tickets gibt es im Vorverkauf für 12 Euro, an der für Abendkasse 15 Euro. Karten im Vorverkauf sind erhältlich: Lebenstedt, Berliner Str. 14a, Young Ticket Event Gebhardshagen, Reichenberger Str. 57, Gärtnerei Starke Salzgitter-Bad, Vorsalzer Str. 3, Buchhandlung Lesezeichen. Weitere Informationen: www.the-sixtees.de.