Weniger Verkehrsopfer beim Wild in Salzgitter

Die Kreisjägerschaft Salzgitter hat turnusmäßig ihre Hegeschau für das Jagdjahr 2018/2019 im Ratskeller in Salzgitter-Bad abgehalten. Kreisjägermeister Kai-Uwe Lenius gab während der Veranstaltung den sogenannten Streckenbericht bekannt, sprich die Abschusszahlen des abgelaufenen Jagdjahres in Salzgitter. Unterstützung erhielt er durch den Bläserchor der Jägerschaft Salzgitters mit wildartspezifischen Jagdsignalen.

Die Schwarzwildstrecke betrug 181 Stück, gegenüber 292 Stück im Jagdjahr 2017/2018. Offensichtlich wurde der Schwarzwildbestand reduziert. Eine weitere konsequente Bejagung ist dennoch erforderlich, auch um übermäßige Wildschäden zu vermeiden, hieß es. Bei Rehwild gab es eine Steigerung zum Vorjahr um 61 auf insgesamt 442 Stück. 248 Füchse sowie 174 Stück sonstiges Raubwild kamen ebenfalls zur Strecke. Mit 134 Wildkaninchen im Vergleich zu 131 aus dem Vorjahr zeigte sich Konstanz. Unter anderem gelangten zudem beispielsweise 93 Stockenten, 175 Ringeltauben, 103 Silbermöwen, 93 Rabenkrähen und 2 Fasane zur Strecke.

Bei der Detailbetrachtung der Schwarzwildstrecke entfallen etwa 93 Prozent auf Frischlinge und Überläufer, auf die Altersklasse rund sieben Prozent. Dies entspricht in etwa den Hegerichtlinien, wobei der Frischlingsanteil mit rund 60 Prozent deutlich zu niedrig sei, erläuterte der Kreisjägermeister. Beim Rehwild befindet man sich im zweiten Jahr des dreijährigen Abschussplanes, der insgesamt 1.442 Stück vorsieht. Zur Strecke kamen insgesamt 619 Tiere und somit 57 Prozent der Vorgaben. Die Verkehrsopfer-Rate liegt bei 18 Prozent und ist leicht gesunken. Die Fuchsstrecke liegt auf normalem Niveau, und der Waschbärbesatz hat sich offensichtlich stabilisiert.

Das Jagdjahr beginnt generell am 1. April und endet am 31. März des Folgejahres. Diese gesetzlich vorgeschriebene Veranstaltung mit beeindruckender Trophäenschau findet traditionell vor der Jahreshauptversammlung statt. Die Kreisjägerschaft listet zirka 380 aktive Jäger, davon ein deutlich zweistelliger Prozentsatz Frauen. Immer mehr Frauen lassen sich zu Jägerinnen ausbilden. In den Jagdschulen liegt der weibliche Anteil bundesweit mittlerweile bei 24 Prozent.

Die gut besuchte Jahreshauptversammlung verlief im Anschluss der Hegeschau sehr harmonisch und endete mit der Neuwahl des Vorstandes der Kreisjägerschaft Salzgitter.