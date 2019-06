Brand am Klesmerplatz: Familie Özbey konnte nicht verschnaufen

Als Emel Özbey am frühen Abend des 8. April nach Hause in ihre Wohnung im Obergeschoss in der Marktstraße 4 kommt und ihre Einkäufe verstaut, bemerkt sie einen merkwürdigen Geruch: Es riecht verbrannt. Die 46-jährige Salzgitteranerin läuft durch die Zimmer, hinaus auf die Terrasse, blickt von oben in den Innenhof und sieht das Feuer.

Um exakt 18.50 Uhr ruft Emel Özbey die Feuerwehr, sucht schnell den Kater und verlässt die Wohnung. Aufgeregt ist sie, natürlich, aber nicht zutiefst beunruhigt – das Feuer ist zu dem Zeitpunkt überschaubar. „Ich dachte noch, das wird kontrollierbar sein“, erinnert sich Özbey heute. Ein Irrtum, wie sich herausstellen wird.

Alles andere: weg

Nur wenig Stunden nachdem der Alarm bei der Feuerwehr eingeht, ist Familie Özbey – Mutter Emel, Vater Ugur, Tochter Seher Nur sowie Sohn Coskun – obdachlos. Der Brand am Klesmerplatz zerstört ihre halbe Wohnung, das Dach ist kaputt, alles voller Ruß und Dreck, das Gebäude letztlich einsturzgefährdet. Geblieben sind ihnen ein paar Sachen, die in Schränken verstaut waren und das Büro von Vater Ugur Özbey. Dort kommen die Flammen nicht an.

Alles andere: weg. „Ich bin am nächsten Morgen erst einmal losgefahren und habe mir Unterwäsche und Socken gekauft“, erzählt Coskun Özbey (25). Seine Mutter verlässt die Wohnung in Hausschuhen, und mehr Schuhe besitzt sie nach dem Feuer auch nicht mehr.

Hilfe erhält Familie Özbey nicht – man kämpft sich allein durch

Familie Özbey befindet sich in den Tagen nach dem Brand in einem Schockzustand. „Es hat bestimmt drei, vier Tage gedauert, bis ich überhaupt richtig begriffen habe, was passiert ist“, sagt Ugur Özbey. Aber: Es bleibt keine Zeit zum Verschnaufen. Die Tage nach dem Brand sind gefüllt mit Behördengängen, Anrufen, Organisation des fremden Alltags. Die Kinder müssen Urlaubssemester an der Uni beantragen – alle Bücher und Manuskripte sind verbrannt – die Versicherungsmodalitäten wollen geklärt werden. Es geht holprig voran: einen Post-Umleitungs-Antrag stellen? Das geht nur, wenn es auch eine neue Adresse gibt. Also: zuerst offiziell einen neuen Wohnsitz bei der Stadt anmelden.

Hilfe erhält Familie Özbey nicht – man kämpft sich allein durch. Ein Zustand, der bis heute bei allen Familienmitgliedern auf Unverständnis stößt. Anteilnahme, vielleicht auch ein paar Tipps auf dem Weg durch den Behördendschungel, das hätte man sich von Seiten der Stadt Salzgitter gewünscht. Stattdessen muss Ugur Özbey selbst Kontakt aufnehmen und bekommt auf Anfrage eine Sozialwohnung als Übergangs-Unterkunft angeboten. Vorher ansehen darf er sie aber nicht. Er lehnt ab. „Allein ein wenig Mitgefühl von der Stadt wäre nett gewesen“, sagt Emel Özbey. Immerhin sei man nach dem Brand in einer absoluten Ausnahmesituation gewesen. „Wer erlebt das schon?“, überlegt Coskun Özbey.

Ein neues Haus zum Kauf ist gefunden

Ganz auf sich gestellt sind die Salzgitteraner aber auch nicht. Noch am Abend des Brandes kommen sie bei einem guten Freund unter, die Kinder schlafen seitdem bei den Großeltern. Dafür ist Familie Özbey sehr dankbar. Und auch ihre Wohnsituation wird sich wohl entspannen: Ein Haus zum Kauf ist gefunden, wenn alles gut geht, ziehen die vier Familienmitglieder im Spätsommer ein. „Wir blicken positiv in die Zukunft“ sagt Emel Özbey.