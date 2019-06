55-Jähriger geht mit Mistgabel auf Gegner los: „Ich töte Dich“

Bei einem Streit in Salzgitter-Bad griff ein 55-Jähriger am Freitag zur Mistgabel (Symbolbild).

Salzgitter-Bad. Bei einem Streit zwischen zwei Männern in Salzgitter-Bad griff ein 55-Jähriger am Freitag zur Mistgabel. Er drohte, seinen Gegner umzubringen.

Die beiden Männer gerieten laut Polizeiangaben am Freitag gegen 16.30 Uhr in der Rheinstraße in Salzgitter-Bad zunächst verbal aneinander. Im Verlauf des Streits soll ein 55-Jähriger dann mit einer Mistgabel auf seinen 31-jährigen Kontrahenten losgegangen sein und ihm mit dem Tode gedroht haben.

Zum Glück blieb es bei der Drohung und dem Versuch, seinen Gegner zu verletzten. Der 31-Jährige blieb unversehrt.

Alkohol war im Spiel

Laut Polizei kennen sich die beiden Streithähne. Beide sollen erheblich alkoholisiert gewesen sein. Worum es bei der Auseinandersetzung ging, ist nicht bekannt.

Dem 55-Jährigen droht nun eine Strafanzeige wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung. red