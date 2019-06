Immendorf: Große Einigkeit bei Sitzung des Ortsrates Ost

Im Schnelldurchgang sind die Tagesordnungspunkte auf der Sitzung des Ortsrates Ost im Feuerwehrgerätehaus in Immendorf abgearbeitet worden. Dabei vertraten die Ortsratsmitglieder in vielen Anträgen eine einheitliche Meinung, da zu den behandelten Punkten in der Regel Einstimmigkeit herrschte....