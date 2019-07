Zwei Flachstöckheimer wissen, wie das Gärtnern geht

Milch gegen Mehltau und Mulch gegen Unkraut – Margrit und Günter Beier wissen wie entspanntes Gärtnern geht. Das Ehepaar öffnete am Samstag seinen Garten zum dritten und letzten Mal in diesem Jahr für interessierte Naturliebhaber und gab so manches Geheimnis weiter. Im Rahmen der „Offenen...