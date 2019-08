Unfallflucht in der Bismarckstraße in Salzgitter-Bad

In der Bismarckstraße ist am Sonntag, 11. August, gegen 23:10 Uhr ein dort geparktes Auto schwer beschädigt worden. Der schwarze Mazda 3 parkte in Richtung Solewellenbad. Laut polizeilichen Ermittlungen könnte ein weißer Renault den Unfall verursacht haben. Dessen Fahrer sei mit seinem Wagen zu weit nach links auf der Fahrbahn gefahren. Dabei wurde das geparkte Auto getroffen. Der Fahrer beging nach dem Zusammenstoß Unfallflucht. Beim Mazda wurde dabei die komplette vordere linke Seite beschädigt. Die Schadenssumme wird auf 7500 Euro beziffert. Der andere Wagen soll, so die Polizei weiter, einen starken Frontschaden aufweisen.

Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können, melden sich bei der Polizei in Salzgitter-Bad unter (05341) 8250.