Streitigkeiten in Salzgitter-Bad enden mit Kopfplatzwunde

Aufgrund von Streitigkeiten zwischen zwei Gruppen Jugendlicher soll es laut Polizei am Samstag, 24. August, 18.15 Uhr, in Salzgitter-Bad, Am Pfingstanger, zu körperlichen Auseinandersetzungen gekommen sein, wobei auch Gegenstände zum Schlagen genutzt worden sein sollen. Genaue Hintergründe seien noch unklar. Ein Jugendlicher habe sich eine Kopfplatzwunde zugezogen und sei im Krankenhaus versorgt worden. Dann sei er an die Eltern übergeben worden.

