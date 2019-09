An dem Auto entstand ein Schaden in Höhe von 1000 Euro. (Symbolbild)

Salzgitter-Bad. An dem Tiguan ist Fremdlack in weißer und grauer Farbe festgestellt worden. Polizei sucht Hinweise zum Verursacher.

In Höhe des Bohlweg 16 kam es am Freitag, 30. August, zwischen 10.25 und 14.40 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Wie die Polizei mitteilt, wurde an einem in einer Parkbucht abgestellten VW Tiguan durch ein unbekanntes Fahrzeug beim Ausparken ein Schaden von 1000 Euro verursacht. Die Polizeibeamten stellten am Tiguan Fremdlack in weißer und grauer Farbe fest. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Hinweise zum Unfallverursacher bitte an die Polizei in Salzgitter-Bad unter (05341) 8250.