Salzgitter-Bad: Nachdenken über das täglich Brot

Eigentlich feiern die Kirchen das Erntedankfest erst am kommenden Sonntag. Trotzdem hat sich Propsteikantorin Pia-Cécile Kühne überlegt, eine musikalische Vesper zu Erntedank vorzuziehen und lud bereits am Samstag in die Kirche St.-Mariae-Jakobi ein. Liturgin war Brigitte Hornig, die sich in ihrer...