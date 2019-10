12.500 Euro Schaden bei Unfall auf B 248 bei Lobmachtersen

Lobmachtersen. Drei Fahrzeuge waren an dem Unfall beteiligt, Ein 30-Jähriger wird leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Auf der Bundesstraße 248 zwischen Lobmachtersen und Immendorf hat sich nach Polizeiangaben am Mittwoch, 16. Oktober, gegen 5.20 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein 30-jähriger Autofahrer leicht verletzt worden ist. Der 30-Jährige habe verkehrsbedingt hinter einem vorausfahrenden und ebenfalls abbremsenden Auto bremsen müssen, der nachfolgende 37-jährige Autofahrer habe dies offenbar zu spät bemerkt und sei aufgefahren. Durch den starken Aufprall wurde der PKW des 30-Jährigen auf das davor befindliche Fahrzeug aufgeschoben, so die Polizei weiter.

Der 30-Jährige habe leichte Verletzungen erlitten und sei vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden. An den beteiligten Autos sei Sachschaden in Höhe von zirka 12.500 Euro entstanden, zwei Autos hätten abgeschleppt werden müssen.