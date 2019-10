Salzgitter-Bad – Radfahrer stößt gegen Auto und verletzt sich

An der Töpferreiheder Töpferreihe in Salzgitter-Bad ist es laut Polizei am Samstag um 14.50 Uhr zu einem Unfall gekommen, bei dem ein 16-jähriger Radfahrer leicht verletzt worden ist. Der Mann sei beim Einfahren in den fließenden Verkehr gegen das Auto eines 52-Jährigen gestoßen. Den Schaden schätzt die Polizei auf zirka

3100 Euro. Der 16-Jährige habe Schürfwunden erlitten.

Anmeldung Noch nicht bei der Salzgitter Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder