Schöner Nachmittag mit König Drosselbart in Salzgitter-Bad

Alle Jahre wieder sind die Aufführungen der Märchenbühne des Gymnasiums Salzgitter-Bad seit inzwischen gut 35 Jahren fester Bestandteil der Vorweihnachtszeit in Salzgitter. Am Sonntag erfreute das Schülertheater die kleinen und großen Zuschauer in der Aula des Gymnasiums Salzgitter-Bad mit dem Märchen „König Drosselbart“. Die Bilanz: Es war eine gelungene Premiere.Das Märchen der Brüder Grimm haben Gernot Bischoff und Anne-Elisabeth...