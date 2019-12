Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter-Bad in Verbindung zu setzen. (Symbolbild)

Salzgitter-Bad. Das Fahrzeug war an der Straße Am Salgenteich abgestellt. Die Heckscheibe wurde beschädigt. Die Polizei Salzgitter-Bad sucht Zeugen.

Unbekannte beschädigen Transporter in Salzgitter-Bad

Unbekannte haben zwischen Samstag, 21.30 Uhr, und Sonntag, 7.10 Uhr, einen Transporter an der Straße Am Salgenteich demoliert. Wie die Polizei mitteilt, sollen der oder die Täter die Heckscheibe des geparkten Transporters mit einem Stein beschädigt haben. Dadurch entstand ein Schaden von mindestens 200 Euro, so die Polizei weiter.

Zeugen sollen sich mit der Polizei in Salzgitter-Bad unter (05341) 8250 in Verbindung setzen.