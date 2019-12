„Bürger lesen für Bürger“ in der Kniki in Salzgitter-Bad

Die traditionelle Weihnachtslesung „Bürger lesen für Bürger“ findet am kommenden Sonntag, 22. Dezember, um 17 Uhr in der Kniestedter Kirche, Braunschweiger Straße 133, in Salzgitter-Bad statt. Der Eintritt zur alle zwei Jahre stattfindenden, von der Kleinkunstbühne ausgerichteten Veranstaltung ist...