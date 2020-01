„Maritime Lachnummer“ kommt ins Gymnasium in Salzgitter-Bad

Zu einer „maritimen Lachnummer“ lädt das Künstler-Duo Stine & Claas am Samstag, 21. März, um 15 Uhr (Einlass ab 14 Uhr) in die Aula des Gymnasiums in Salzgitter-Bad, Am Eikel 22, ein. Stine & Claas bieten eine Seemannslieder-Show, bei der kein Auge trocken bleibt, heißt es in der...