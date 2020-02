Halter eines grauen VW Golf wird in Salzgitter-Bad gesucht

Der Unfall ereignete sich an der Straße An der Erzbahn auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufscenters.

Die Polizei sucht den Geschädigten zu einem Unfall in Salzgitter-Bad. Ereignet hat sich der Unfall an der Straße An der Erzbahn auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufscenters – und das bereits am 9. Dezember, 16 Uhr. Nach bisherigen Ermittlungen kam es während eines Parkvorgangs auf dem Gelände zu dem Zwischenfall, so die Polizei am Donnerstag.

Zusammenstoß beim Einparken

Die 65-jährige Fahrerin eines BMW habe beim Einfahren in eine Parkbox mit ihrem Auto ein neben ihr stehendes und derzeit unbekanntes Fahrzeug gestreift. Die polizeilichen Ermittlungen hätten ergeben, dass es mutmaßlicher ein älterer grauer VW Golf sein könnte, der auf diese Weise beschädigt worden sei. Schäden könnten am hinteren Stoßfänger beziehungsweise Kotflügel entstanden sein.

Blutprobe wurde angeordnet

Die Fahrerin habe sich anschließend von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Zu diesem Zeitpunkt sei die Fahrerin offensichtlich alkoholisiert gewesen. Nach etwa zwei Stunden habe sie sich schließlich selbst bei der Polizei angezeigt. Die Beamten hätten daraufhin die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und den Führerschein sichergestellt.

Der Eigentümer soll sich melden

Insbesondere sucht die Polizei den geschädigten Halter des mutmaßlichen grauen VW Golf. Er wird gebeten, sich bei der Polizei in Salzgitter-Bad zu melden unter (05341) 8250.