Ein junger Mann ist am Dienstag gegen 23 Uhr in der Breiten Straße auf dem Gehweg liegend gefunden worden. Rettungskräfte stellten eine Verletzung am Oberkörper fest – wohl verursacht durch ein Messer. Zeugen wenden sich an die Polizei in Salzgitter-Bad: (05341) 8250.

