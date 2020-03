Erneut Kellerbrand in der Fuldastraße in Salzgitter-Bad

Ein Kellerbrand in der Fuldastraße ist am Mittwoch um 13.32 Uhr in der Zentrale der Feuerwache in Lebenstedt gemeldet worden. Für die Feuerwehr eine bekannte Adresse, denn in der Fuldastraße haben schon etliche Keller gebrannt. Diesmal war es im Wohnblock Nummer 18, einem Gebäude, in dem keiner...