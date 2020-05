Liebe Überraschungspost für Menschen in Salzgitter-Bad

Johanniterin Susanne Felka tut das Handgelenk weh. Und das nicht nur, weil die Quartiersmanagerin des Südstadtzentrums die Einrichtung während der Corona-Schließphase von der kleinsten Schublade an penibel aufgeräumt hat. Vielmehr hat Susanne Felka in den vergangenen Tagen so viele Karten geschrieben wie schon lange nicht mehr, teilen die Johanniter mit: Post für die Menschen in der Südstadt von Salzgitter-Bad.

„Ich selbst liebe es, einen schönen Brief zu bekommen“, sagt Felka. Und sie glaubt: Das geht vielen anderen Menschen bestimmt genauso. Als sie dann vor kurzem die vielen Papierkarten im Südstadtzen-trum fand, die eigentlich für die Osterbasteleien bestimmt waren, legte sie kurzerhand los.

In jede Karte schreiben Felka und Johanniter-Mitarbeiterin Sabine Paul einen schönen Spruch und einen guten Wunsch, vorne drauf kommt ein netter Aufkleber. „Ich möchte gern ein wenig Optimismus verbreiten und auch zum Nachdenken anregen“, sagt Felka.

Jede Seite wird mit „Viele Grüße aus dem Südstadtzentrum“ beendet, damit jeder weiß, wer an ihn denkt. Die Post selbst wird in der Umgebung persönlich in die Briefkästen gesteckt.

Viele Namen kennen Felka und Paul aus ihrem Alltag, aber auch Menschen, die noch nie das Südstadtzentrum besucht haben, freuten sich in diesen Tagen über Überraschungspost, teilen sie mit. Besonders ältere Menschen seien regelrecht entzückt über die kleine Botschaft zwischen Werbung und Rechnung. „Viele rufen im Südstadtzentrum an und bedanken sich persönlich“, freut sich Felka. Denn selbst wenn viele Senioren durchaus die Mittel der modernen Technik wie Whatsapp nutzten: Ein echter Brief sei eben etwas anderes.

Noch immer liegen zahlreiche unbeschriebene Karten im Südstadtzentrum. Ihren liebsten Spruch dafür hat Johanniter-Quartiersmanagerin Susanne Felka immer parat: „Jeder Tag, an dem du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag“ von Charlie Chaplin. Ein Motto, das sie gern weitergibt.

In der aktuellen Situation seien die Johanniter auf finanzielle Unterstützung angewiesen – insbesondere zur Sicherstellung der zahlreichen ehrenamtlichen Leistungen. Viele ehrenamtliche Helfer seien für die Menschen im Einsatz – freiwillig und unentgeltlich. Beispielsweise im Bevölkerungs- und Katastrophenschutz. Insbesondere für spezielle Ausstattung und Ausrüstung wie Schutzbekleidung werde finanzielle Hilfe benötigt.