Kohlendioxid-Anlage explodiert in Markt in Salzgitter-Bad

In einem Einkaufsmarkt in Salzgitter-Bad ist es am Mittwochmittag zu einer Explosion gekommen. Die Explosion ereignete sich an einer CO 2 -Anlage im Bereich der Fleisch- und Wursttheke. Das bestätigte der stellvertretende Marktleiter Florian Helmold.

Niemand verletzt

Er berichtete, dass niemand verletzt wurde, der Markt sei problemlos evakuiert worden. Er werde vermutlich noch für einige Stunden gesperrt sein.

Feuerwehr und Polizei im Einsatz

Die Feuerwehr untersucht aktuell die Explosionsstelle und kümmert sich um ausgelaufenes Kühlmittel. Der Hintergrund des Geschehens ist unklar. Laut Markt war die Anlage erst vor eineinhalb Jahren um Zuge von Umweltschutzmaßnahmen eingebaut worden.