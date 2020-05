Unbekannter zündelt in Wohnblock in Salzgitter-Bad

Ein Unbekannter hat versucht, am Sonntag um 15 Uhr auf dem Treppensockel im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Brunhildenstraße eine Zeitung in Brand zu setzen. Eine Zeugin konnte der Brand schnell löschen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gab es keinen Personen- und Gebäudeschaden. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Hinweise bitte an die Polizei in Salzgitter-Bad, (05341) 8250.