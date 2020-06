Der sabotierte Wagen befand sich in der Hedwigstraße in Salzgitter-Bad.

Salzgitter-Bad. An mehreren Rädern eines in Salzgitter-Bad geparkten Wagens haben bislang nicht ermittelte Täter Muttern gelöst. Die Polizei bittet um Hinweise.

Unbekannte Täter lösen Radmuttern in Salzgitter-Bad

An drei Rädern eines in der Hedwigstraße in Salzgitter-Bad abgestellten Wagens haben bislang nicht ermittelte Täter Radmuttern gelöst.

Die Polizei leitete ein Verfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein

Wie die Polizei mitteilt, geschah die Tat in der Zeit zwischen Freitag, 23 Uhr, und Sonnabend, 11.30 Uhr. Da fiel dem Geschädigten der Eingriff an seinem Wagen auf und er informierte die Polizei.

Diese hat nun ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr gegen unbekannt eingeleitet.

Hinweise: (05341) 8250.