Alleinerziehend und berufstätig in Zeiten von Corona: Yvonne Weber, freie Mitarbeiterin unserer Zeitung, schreibt über ihren Alltag mit ihren drei Jungs Tagebuch.

Tag 120: Impfen

Heute geht’s nach der Schule zum Kinderarzt. Die regelmäßigen Impfen für die Zwillinge stehen an. Wir geben Gas, denn schließlich ist unser Zeitplan – wie immer – straff getaktet. Den Impfstoff habe ich letzte Woche in der Apotheke im Ärztehaus bereits vorbestellt. Brauchen wir nur fix abholen. Denke ich.

14.40 Uhr parken wir ein. 14.45 Uhr haben wir den Termin. Unsere mitgebrachten Eier für die Praxis kullern beim Aussteigen aus dem Auto und klatschen auf den Asphalt. Futsch. Schnell zur Apotheke. Wir stehen vor verschlossenen Türen. Mittagspause. Daran habe ich nun wirklich nicht gedacht. Menno. Was ist denn heute los? Wer mich kennt, weiß, ich bin gerne pünktlich.

Erst 15 Uhr öffnet sich die automatische Tür. Die Kinder spielen derweil auf dem Spielplatz während ich der freundlichen Sprechstundenhilfe Bescheid gebe. Wenig später liegen die Zwillinge wie die Orgelpfeifen auf der Pritsche im Untersuchungszimmer. Sie kichern. Dann kommt unser Arzt. Das Lachen verstummt. Zum Glück nur kurz.

Marcus Franzke und sein Team begrüßen uns gewohnt herzlich. Ein kleiner Plausch unter Freunden. Dann wird untersucht. Im Doppelpack. Und dann … gibt’s den Picks in die Oberarme. Mit Anlauf, Startzeichen der Kinder und fettem Heftpflaster. Die Zwillinge lachen und sind stolz auf sich. Gummitiere gibt’s obendrauf. Wir sind gerne hier. Auch wenn am liebsten so selten wie möglich.

Tag 121: Fluffi im Kindergarten

Wir kommen heute früh sehr leicht aus den Federn. Denn heute darf das Huhn Fluffi mit in den Kindergarten. Der Zwilling freut sich schon seit Tagen drauf. Der Zehnerpack Eier wackelt im Kinderrucksack neben der Brotdose und dem Wassernapf.

Er sitzt heute als erster im Auto. Vor ihm das Seidenhuhn. Punkt acht Uhr gebe ich das Kindergartenkind samt Federvieh im Hamsterkäfig vor der Eingangstür im Sprachheilkindergarten in Fredenberg ab. Über den Tag erkundet es mit den Kindern den Gruppenraum. Die Kinder lesen ihm ein paar Bilderbücher vor und zeigen ihm die Legobauecke. Fluffi macht alles mit. Zuckt wohl nur kurz zusammen, wenn der Ball über seinem Puschelkopf fliegt. Während der Essenspausen pickt auch das Huhn genüsslich in seiner Schale im Käfig.

Und statt Skippo zu mit den Kindern zu spielen muss dieses mal die Erzieherin die Häufchen auflesen. Ein gelungener Kindergartentag findet das Kind. Mit strahlenden Augen hole ich ihn und das tapfere Tier am Nachmittag ab.