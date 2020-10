Zu gefährlich: „Gans köstlich“ in Salzgitter abgesagt

Auch eine der größten Ehrenamtler-Veranstaltungen in Salzgitter fällt in diesem Jahr Corona zum Opfer: Das Kochen für Bedürftige zu Weihnachten unter dem Motto „Gans köstlich“. Mit Bedauern hat Initiator Ralf Richter in dieser Woche bekannt gegeben, dass die Veranstaltung, die zuletzt im SOS-Mütterzentrum in Salzgitter-Bad über die Bühne ging und viel Beachtung gefunden hat, nicht stattfinden kann.

Corona in Salzgitter und Umland – Was Sie jetzt wissen müssen Viele Helfer zählen zur Risikogruppe „Ich habe mit der Leiterin des Mütterzentrums, Sabine Genther, gesprochen, und wir haben einvernehmlich gesagt: Es ist zu riskant“, sagte Richter. Viele ehrenamtliche Helfer der letzten Jahre hätten bereits abgesagt, da sie zu Risikogruppen zählten, dazu kommen ehrenamtliche Künstler oder etwa die Barber Angels, die Frisöre, die sich dem Risiko wohl eher nicht aussetzen wollten. Richter: „Es ist für alle zu gefährlich.“ Noch keine Spenden erhalten Dazu kommen die Hygieneauflagen, die man noch überwachen müsse. „Und für 20, 30 Leute, die dann hierherdürfen – das lohnt sich nicht“, sagt Richter resigniert. Er betont im übrigen, dass es in diesem Jahr noch keinen Aufruf für Spendengelder für „Gans köstlich“ gegeben habe und insofern auch keine Spenden. Über die wiederum hätte, so versichert Richter, ohnehin der Förderverein Mehrgenerationenhaus die Kontrolle. Ehrenamtliche aus ganz Deutschland sind sonst dabei Zu „Gans köstlich“ waren jedes Jahr Ehrenamtliche und auch Künstler aus ganz Deutschland und zum Teil aus dem europäischen Ausland nach Salzgitter angereist. Ziel von Richter war es, die, die es sich nicht leisten können, mit einem Weihnachtsessen zu beglücken. Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

