Salzgitter-Bad. Wie sieht eine Stadt in der Zukunft aus? Was kann gegen den Klimawandel getan werden? Diese und andere Fragen werden beim Talentcampus besprochen.

Ferienprojekt gegen den Klimawandel in Salzgitter

Der Talentcampus der Volkshochschule stand dieses Jahr unter dem Motto „No Planet B“. Die Aktion im Kniestedter Herrenhaus war der dritte und somit letzte Teil der diesjährigen Campus-Projektreihe der „Wir gestalten unsere Zukunft“ . 15 Teilnehmer im Alter von neun bis 14 Jahren und drei Dozent setzten sich mit der Zukunft Salzgitters auseinander.

Laut Mitteilung der Volkshochschule waren insgesamt fünf Projekttage gefüllt mit Aktionen rund um den Klimawandel vor der eigenen Haustür, einer Reise in die Welt des Geocachings und abwechslungsreichen künstlerischen Auseinandersetzungen mit dem Titelthema und der Bedrohung der Artenvielfalt.

Klimawandel hinterlässt in Salzgitter spuren

Die Spuren des Klimawandels in Salzgitter konnten bei einem Ausflug in die Wälder des Höhenzugs verfolgt werden. Borkenkäferbefall, verschobene Vegetationen, Sturmschäden und viele andere Symptome des „Erdfiebers“ wurden vor Ort sichtbar gemacht, analysiert und diskutiert. Was aber dagegen tun?

Auf jeden Fall nicht tatenlos zusehen, sondern handeln, heißt es in der Mitteilung.

Während der Woche erstellten die Kinder eine eigene Plakatkampagne, um den Klimawandel und dessen Folgen noch sichtbarer zu machen.

Plakatkampagne macht auf Klimawandel aufmerksam

Jedes Plakat erzählt eine Geschichte von einer bedrohten Welt, die geschützt werden muss, jedes mit einem anderen Schwerpunkt. Ein Besuch in der Stadtbibliothek in Salzgitter-Bad diente zur Recherchearbeit rund um die bedrohte Artenvielfalt.

Das erlangte Wissen wurde im Anschluss kreativ umgesetzt, indem die Teilnehmenden je eine Tierart aus Draht nachformten und einen entsprechenden Lebensraum in einem Schaukasten nachstellten. Wie eine Stadt der Zukunft aussehen sollte, was sie benötigt und wie ihre Bewohner ihre Freizeit verbringen können, das erarbeiteten die Kinder und Jugendlichen in Kleingruppen.

Eigene Geocaching Route

Auf dem Programm stand auch Geocaching. Nachdem die Teilnehmenden über den Computer mit Hilfe von sicherer Internetrecherche an diese moderne Art von Schnitzeljagd herangeführt wurden, erstellten sie im Laufe der Woche ihre eigene kleine Geocache-Runde zum Thema Klimawandel in Salzgitter.

Drei unterschiedliche, Verstecke können in Kürze über die gängigen Apps auf dem Weg vom Kniestedter Herrenhaus bis zum Tierheim und darüber hinaus gesucht werden. Ein eigens für diese Projektreihe gestaltetes Logo zierte sämtliche Teilnehmermaterialien.

Ergebnisse Ende November bei Ausstellung zu sehen

Alle Ergebnisse der gesamten diesjährigen Projektreihe können voraussichtlich Ende November bis Anfang Dezember in der Stadtbibliothek in Lebenstedt bei einer Ausstellung besichtigt werden. Das genaue Datum wird noch bekannt gegeben.

Talentcampus ist das kostenlose Ferienprogramm des Deutschen Volkshochschulverbandes und wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert.