Ehemaliger Klärteich in Salzgitter ist Paradies für Wasservögel

Eine gute Entscheidung trifft jeder, der die sonnigen Spätherbsttage für einen Spaziergang durch die heimischen Wälder nutzt. Der ILE-Freizeitstempelpass bietet dafür 32 Ausflugsziele, um das Nördliche Harzvorland zwischen den Samtgemeinden Baddeckenstedt und Elm-Asse auf leichten und mittelschweren Wanderwegen fußläufig zu erkunden. Sieben dieser Stempelstationen liegen im Auflagengebiet unserer Zeitung und werden mit ihrem Blick auf die Historie in einer losen Reihenfolge vorgestellt.

Nach nicht einmal zwei Kilometern ist das Ziel erreicht

Wanderer, die den Rat im Freizeitstempelpass befolgen und als Ausgangspunkt zum Reihersee den Parkplatz am ehemaligen Schacht Haverlahwiese nutzen, müssen noch einen guten Kilometer entlang der Straße gehen, bevor sie der Weg in den Wald führt. Zugegeben, das ist nicht ganz optimal, aber das raschelnde Herbstlaub und die Strahlen der Novembersonne entschädigen schon beim ersten Schritt in den Wald. Nach nicht einmal zwei Kilometern hat der Wandersmann dann sein Ziel im Salzgitterschen Höhenzug schon erreicht:

Naturschutzgebiet rund 25 Hektar groß

Den Aussichtspavillon mit der Stempelstation 18, der einem herrlichen Blick auf den Großen Reihersee bietet. Rund 25 Hektar umfasst das Natur- und Vogelschutzgebiet. Südöstlich gelegen von Gebhardshagen gehört es zur Revierförsterei Salder und befindet sich im Eigentum der Niedersächsischen Landesforsten. Aber die hier herrschende Idylle war nicht immer gegeben. „Alles was sie hier sehen, ist von Menschen gemacht.

Es gehört alles zum ehemaligen Tagebau Haverlahwiese“, erklärte der Liebenburger Forstamtsleiter Detlef Tolzmann, der bei einer Sichtkontrolle des Deiches zufällig des Weges kam. Angelegt wurde der Große Reihersee – es gibt nämlich auch einen Kleinen Reihersee – als ehemaliger Klärteich, um die, bei der nassmechanischen Erzaufbereitung in Calbecht anfallende Schlämme abzulagern.

Teiche 1976 rekultiviert

1944 bis 1952 wurde die Klärteiche genutzt. Mit dem Ende der Nasswäsche im Jahre 1976 wurden die Teiche rekultiviert.

So entstand ein Paradies für zahllose Wasservögel und menschliche Wanderfreunde. Seine Wassertiefe soll an vielen Stellen nicht einmal drei Meter betragen. Das Baden ist im Naturschutzgebiet dennoch verboten! Von Reihersee selbst bleiben Wanderern verschieden Möglichkeiten:

Bismarckturm ist vier Kilometer entfernt

Entweder geht man vom Aussichtspavillon den sechs-Kilometer-langen Rundwanderweg weiter, der sie zurück zum einmaligen Schachtgelände und Parkplatz führt, oder man entscheidet sich für ein „Fernziel“ durch den Salzgitterschen Höhenzug: Steinlah (Samtgemeinde Baddeckenstedt) liegt gerade mal drei Kilometer entfernt, der Bismarckturm (dort befinden sich die ILE-Stempelstation 17) ist in vier Kilometer und die City von SZ-Bad in sieben Wanderkilometern erreichbar.