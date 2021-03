Zwei Streitereien in Salzgitter-Bad münden in Gewalt

Gleich zu zwei Fällen von Körperverletzung wurde die Polizei am Wochenende gerufen. Am Samstag gegen 17 Uhr eskalierte an der Straße Gittertor ein Streit zwischen einem ehemaligen Pärchen laut Polizei dermaßen, dass die Frau (19 Jahre) Gegenstände ihres Ex-Freundes (23 Jahre) beschädigte und er sie im Gegenzug bedrohte und leicht verletzte. Sie wurde vorsorglich im Krankenhaus untersucht.

Am Sonntag gegen 0 Uhr endete in der Gertrudenstraße ein Treffen zwischen zwei Frauen mit einem blauen Auge und einer gebrochenen Nase. Eine 26-Jährige habe mehrfach mit der Faust in das Gesicht einer 44-Jährigen geschlagen. Strafverfahren wurden in beiden Fällen eingeleitet.

red