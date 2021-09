Erstsemester-Start Ostfalia in Calbecht startet zunächst online

Foto: Bernward Comes / Archiv

Der Ostfalia-Campus in Calbecht.

Calbecht. 1.960 Erstsemester beginnen an den regionalen Standorten ihr Studium, 430 in Salzgitter an der Fakultät Verkehr-Sport-Tourismus-Medien.