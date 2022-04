Drama am Samstagabend Schuss auf Bus in Salzgitter: Polizei stellt Projektil sicher

Das muss man sich einmal vorstellen: Man sitzt im Bus, plötzlich knallt es – und eine Seitenscheibe des Busses wird beschädigt. Rund 40 Fahrgäste haben diese Schrecksekunde am Samstagabend gegen 20.30 Uhr miterleben müssen, als sich die Linie 612 der KVG in der Breiten Straße Richtung Martin-Luther-Platz in Salzgitter-Bad bewegte. Nun hat die Polizei außerhalb des Fahrzeugs ein Projektil sichergestellt, mit dem offenbar auf die Scheibe des fahrenden Busses geschossen worden ist.

Polizei Salzgitter: Aus welcher Waffe geschossen wurde, wird derzeit noch ermittelt

Es handle sich um ein kleineres Projektil, gab Polizeisprecher Michael Pintak Auskunft. „Wir prüfen derzeit, aus welcher Waffe es kommen könnte.“ Da käme eine Steinschleuder genauso in Frage wie ein Luftdruckgewehr, informierte er. Die Scheibe sei aber durch das Projektil nicht durchschlagen worden. Und die gute Nachricht: Verletzt wurde niemand.

Der Busfahrer hatte den Bus aufgrund des Knalls gestoppt. Der war laut Polizei aufgetreten, als der Bus an der Haltestelle Kattowitzer Platz vorbeigefahren war ohne anzuhalten. Anschließend habe der Fahrer bei der Suche nach der Ursache des Knalls gesehen, dass eine der rechtsseitigen Scheiben beschädigt war und die Polizei gerufen. Bevor diese eintraf, hatten sich offenbar aber bereits mehrere Fahrgäste zu Fuß auf den Weg gemacht. Pintak: „Wir haben noch nicht alle Zeugen befragen können.“ Besonders solche, die in der Nähe der beschädigten Scheibe saßen, werden gebeten, sich noch zu melden.

Noch kein Anhaltspunkt für weiteren Schuss auf den Bus

Für einen weiteren Schuss auf den Linienbus gebe es allerdings noch keinen Anhaltspunkt, sagte Pintak. Dies war zunächst in der ersten Polizeimeldung zumindest nicht ausgeschlossen worden und hat seinen Ursprung in dem Fund eines weiteren Gegenstands, der allerdings im Bus selbst sichergestellt wurde. Heute sagt Pintak, dass der nicht weiter beschriebene Gegenstand vermutlich gar nichts mit der Sache zu tun habe.

„Viele Zeugen waren schon deutlich erschrocken“, berichtete Pintak von den bisherigen Gesprächen mit den Fahrgästen. Der Busfahrer allerdings, gibt KVG-Sprecher Michael Thiesies Auskunft, sei schon wieder im Einsatz, offenbar unbeeindruckt von dem Geschehen. „Für solche Dinge haben wir aber Maßnahmen“, betonte Thiesies und wies auf den psychologischen Dienst der KVG hin. Thiesies: „Wir sind gewappnet!“

Die Polizei in Salzgitter-Bad bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05341) 825-0 zu melden.

Schüsse auf Busse hat es in jüngster Vergangenheit öfter gegeben, in den meisten Fällen ohne Verletzte. Etwa Anfang April in Berlin-Kreuzberg, im März in Kierspe, im Dezember in Brühl, davor in Euskirchen (April 2021), Bremen (Mai 2021) oder Moosfelde (März 2021). In nur wenigen Fällen wurde dabei ein Täter dingfest gemacht.

