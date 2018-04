Über das Für und Wider einer Wohnung in Salzgitter

Leute, die von außerhalb kommen, wissen halt nicht, dass man besser nach Braunschweig zieht als nach Salzgitter – diese Worte begrüßten mich an einem meiner ersten Tage an der Ostfalia-Hochschule in Salzgitter. Da ich gerade frisch nach Gebhardshagen gezogen bin, motivieren mich solche Worte nicht...