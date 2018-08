Wasser marsch!

Es ist wohl wieder einmal die herbe Ironie des Schicksals, das mir dreckig ins Gesicht lacht. Zum ersten Mal seit Jahren wachsen die Pflanzen in unserem eher schattigen Garten in luftige Höhe. Auch die ansonsten so kümmerlichen Tomaten, die im Vorjahr aufgrund des üppigen Regens mehr oder weniger...