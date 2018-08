Hirschgeweih statt Krokodil

Seit gestern trage ich ein Templerkreuz-Tattoo am Hals. Keine Angst, es ist nur gestempelt (und dafür auch äußerst schwer abzukriegen), man weiß ja nie, was draus wird. Die Kollegen haben sich kaum getraut, mich danach zu fragen, so echt sieht es aus, und dabei sind wir darauf gekommen, dass kein...