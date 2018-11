Kaffeepause

Es gibt nur wenige Dinge in meinem Tagesablauf, die so regelmäßig in Anspruch genommen werden wie meine Kaffeemaschine am Morgen. Auch wenn der Kühlschrank fast leer sein sollte, zwei Dinge habe ich immer im Haus: Kaffee und Milch. Morgens ist meine Tasse Kaffee unumgänglich, mittags hilft sie mir...