Stolpern für die Erkenntnis

Stolpersteine sind, so finde ich, eine geniale Idee. Es sind Denkmäler für im Nationalsozialismus vertriebene, verfolgte und ermordete Juden, auf die man vor Häusern, in denen sie gewohnt haben, stößt – keine staatstragenden Skulpturen auf einem Sockel an einem besonderen Platz. Sie sagen uns, dass...