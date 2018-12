Weihnachten vs. Naturschutz

Weihnachten und Umweltschutz passt nicht gut zusammen. Für die Lichterketten wird eine Unmenge Strom verbraucht, auf dem Weihnachtsmarkt gibt es Punsch aus dem Styroporbecher, Suppe aus der Plastikschale und die Bestellungen per Amazon versauen sowieso jede persönliche Ökobilanz. In der Vorweihnachtszeit und an Heiligabend werden mit Schokoladen- und Geschenkpapier wieder Berge von Müll produziert. Um diesen Müllberg jedenfalls ein bisschen kleiner zu halten, werden meine Geschenke in diesem Jahr in Zeitungspapier eingepackt. Der Zauber des Auspackens wird bewahrt, die alte Zeitung erfüllt noch einen zweiten Zweck und die Umwelt wird es einem danken. Probieren Sie es doch auch mal.

Anmeldung Noch nicht bei der Salzgitter Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder