Es ist (fast) soweit! Mein großer Auftritt steht vor der Tür – in anderthalb Wochen werde ich am Heiligen Abend ein Lied auf der Geige vorspielen. Vor etwas mehr als einem Monat stand ich in der Musikschule Salzgitter zur ersten Geigenstunde bereit. Und heute bekomme ich das Lied schon fast...