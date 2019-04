Kennen Sie das? Sie fahren im Auto, hören einen Song und sie denken, ihr Handy klingelt, weil in dem Lied wohl irgendwelche Töne vorkommen, die ihrem Klingelton ähneln. Beim Blick aufs Smartphone stellt sich heraus: Fehlalarm, es ruft niemand an. Ein ähnliches Phänomen hatte ich in meiner Wohnung....