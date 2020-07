Gibt es also gar keine Antworten auf diese Frage? Und was jetzt?! Wer ist denn nun Gott?

Wer ist Gott? – Diese Frage wurde mir vor kurzem gestellt. Nichts leichter als das?! ;-)

Natürlich fällt mir als erstes ein, wozu mich die Bibel auffordert: „Du sollst Dir kein Bildnis machen.“

So steht es im Alten Testament. Für mich heißt das: Presse Deinen Gott nicht in ein Format, lege Dich nicht darauf fest, wer und was Gott ist und wie er zu handeln hat, und lege für Dich auch nicht fest, wie Gott nicht ist.

Gott ist „der ganz Andere“, so hat es der Schweizer Theologe Karl Barth ausgedrückt: Gott ist ganz anders als in den Vorstellungen, die Menschen sich von ihm machen.

Gibt es also gar keine Antworten auf diese Frage? Und was jetzt?! Wer ist denn nun Gott?

Und dabei zeigt sich: Nach Gott zu fragen – das geht! Wir können Fragen stellen über Gott, über den wenig Genaues gesagt werden kann. Das tun Menschen seit Jahrtausenden.

Ist Gott der, der ganz am Anfang den allerersten Anstoß zu allem gegeben hat und der noch immer in allen Dingen steckt? Ist Gott in der Natur zu finden? Ist Gott ein menschliches Wesen – nur viel besser? Ist Gott der, der nie da ist, wenn man ihn am nötigsten hat? Hat Gott überhaupt eine Gestalt? Oder ist er gestaltlos – ist er vielleicht Energie, Kraft, die in mir steckt? Wohnt er im Himmel oder im Herzen? Kann Gott Liebe sein? Ist er das Prinzip Hoffnung, ein Leuchtfeuer in der Nacht? Und wenn ja: Wie merke ich das? Wie kann ein Mensch Gott entdecken? Fragen über Fragen!

Wer ist Gott? Eine sehr feine Frage! Und für mich ist allein schon diese Frage eine ganz heiße, weil „ganz andere“ Spur.

Anette Quedenfeld, Pfarrerin der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Gebhardshagen, Calbecht, Engerode in Salzgitter, Propstei SZ-Bad.