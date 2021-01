Eigentlich hätte ich schon vor Weihnachten zum Frisör gemusst, was soll ich sagen, ich habe es nicht geschafft. Und jetzt geht es gerade nicht mehr. Ich sehe also aus wie ein Wischmob und sehne den Tag herbei, an dem ein kundiger Mensch mit Schere dem Wuchs zu Leibe rückt. Einziger Trost ist ja, dass bei virtuellen Konferenzen zutage tritt, dass ich nicht die Einzige bin. Man muss sich aber doch wundern, dass Politiker im Fernsehen immer wie aus dem Ei gepellt aussehen. Da sitzt jede Strähne. Sollten die alle Frisöre in ihrem Haushalt besitzen? Zu beneiden...

=fn?Ejtlvujfsfo Tjf bvg Gbdfcppl voufs =tuspoh?Tbm{hjuufs [fjuvoh=0tuspoh? pefs nbjmfo Tjf bo =tqbo dmbttµ#fnbjm#?wfsfob/nbjAc{w/ef=0tqbo?=0fn?