Rundgang im Gefängnishof

Die Möglichkeiten, unter den Einschränkungen durch den Corona-Lockdown für etwas Abwechslung im Alltag zu sorgen, sind nicht besonders vielfältig. Bei uns ist der für lange Zeit im Keller verstaubende Fahrradtrainer wieder zu Ehren gekommen. Statt Stadtbummel gibt es als Ausweichmöglichkeit Spaziergänge. Die sollen, so war jüngst zu lesen, sehr gesund sein, doch so richtige Freude will selbst bei gutem Wetter nicht aufkommen. Der Grund ist ganz einfach: So viele verschiedene Wege gibt es nicht, Wiederholungen in teilweise kurzen Abständen sind angesagt. Der einzige Unterschied zu einem Freigang im Gefängnishof ist, dass ich mir die Zeit, wann ich spazieren gehen will, aussuchen kann. Ein schwacher Trost!

