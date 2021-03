Man soll ja nicht immer alles in sich hineinfressen, habe ich neulich in einem so halb wissenschaftlichen Artikel gelesen. Wenn man sich schlecht fühle und sich an etwas störe, dürfe, ja solle man das durchaus auch einmal sagen. Eine Information, die nicht ganz überraschend kommt, die ich jetzt aber einfach mal als Aufforderung verstehe (irgendwie muss man sich ja rechtfertigen).

