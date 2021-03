Beim Impfen bleibt nur Neid

Mich ärgert, wie sicherlich viele andere, das Impftempo bei uns, zumal ein Blick über die Grenzen von Niedersachsen hinaus zeigt, dass es anders geht. Freunde von uns, die aus Salzgitter nach Erfurt gezogen sind, haben bereits ihre erste Impfung erhalten. Meine Schwägerin und ihr Mann in den USA sind ebenfalls bereits geimpft, hatten sogar die Wahl zwischen drei Impfstoffen. In Südtirol, so ein dort lebender Verwandter meiner Frau, sind sie ebenfalls schon viel weiter, haben unter anderem schon alle über 55 Jahre alten Lehrer geimpft. Als Angehöriger der Kategorie 2 gehe ich davon aus, nicht vor Ende Mai einen Impftermin zu erhalten. Da bleibt einem nur der blanke Neid, und der gehört nicht zu den positiven Seiten des Lebens.