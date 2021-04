Erinnerung an Schwergewicht

Das Smartphone ist heute unser alltäglicher Begleiter. Ohne dieses Hilfsmittel wären viele Dinge nur schwierig zu erledigen, gäbe es weder Corona-Warn-App noch andere Hilfen im durch Corona belasteten Alltag. Kaum eine andere Entwicklung verlief so kometenhaft. 1983 kam das erste kommerzielle Mobiltelefon auf den Markt. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wann ich mir das erste Gerät gekauft habe, erinnere mich aber gut daran, dass das von einem auch in Salzgitter ansässigen Unternehmen gebaute Telefon ein ordentliches Gewicht besaß und nicht einfach in die Jackentasche passte. Der Akku allein war schwerer und größer als die heutigen Smartphones. Mit dem ersten i-Phone wurden die Geräte 2007 multimediatauglich und leisteten mehr als mancher PC. Heute ist es fast undenkbar, dass man das Telefon nicht auch zu Fotografieren und Filmen benutzen kann. Bei aller Kritik am Nutzen der Geräte, ich möchte es nicht missen.

=fn?Ejtlvujfsfo Tjf bvg Gbdfcppl voufs =tuspoh?Tbm{hjuufs [fjuvoh=0tuspoh? pefs nbjmfo Tjf bo =tqbo dmbttµ#fnbjm#?sfeblujpo/t{Agvolfnfejfo/ef=0tqbo?=0fn? Ihr Newsletter für Salzgitter & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.