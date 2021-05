Von Schleusen und Frisuren

Das Wetter treibt manchmal wahrlich seltsame Blüten. Dies durfte ich nun wieder im Rahmen eines Termins für unsere Zeitung erleben, verstärkt womöglich auch durch unglückliches Timing meinerseits. Als ich am Zielort angekommen und dem fahrbaren Untersatz entstiegen war, öffnete der zuvor „nur“ graue Himmel plötzlich sämtliche Schleusen, so dass ich mich einem Gemisch aus starkem Wind und Regen-Hagel-Mix gegenüber sah. Beinahe, so hat es sich zumindest angefühlt, wäre ich zurück ins Auto geweht beziehungsweise gespült worden, konnte mich aber durchkämpfen. Die vorangegangenen Erlebnisse waren mir beim Pressetermin dann unter anderem an der Schlechtwetterfrisur anzusehen, während die meisten anderen Beteiligten mit gut sitzendem Haar am Start waren. Wie die das bloß geschafft haben? Besseres Timing sicher. Aber gut, man ist ja „nicht aus Zucker“, wie es so schön heißt. Auf die nächste Wetter-Begegnung also.

