Ein lecker Schluck Kaffee, dann geht’s weiter. Hatte ich mir so gedacht… Ein fieser Verschlucker legte mich im Homeoffice lahm. Husten, niesen, fluchen – was man dann so macht. Hurtiger Pfote kam ob der Geräusche die Hündin ins Arbeitszimmer, nahm mich in den Blick, stellte ihre Vorderpfoten auf meine Knie und schaute mich tröstend an. Bis zum Ende der ganzen Husterei kuschelte sie sich fest an meine Beine und blieb schließlich noch eine Weile neben mir liegen. Eine (an)rührende Szene. Da habe ich eine echte Kumpeline im Homeoffice. Über ein wenig später überreichtes Leckerli war man dann durchaus erfreut. Fein!

