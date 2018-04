Tausende Gäste beim 44. Fackelschwimmen am Salzgittersee

Einige mochten es für einen Aprilscherz gehalten haben, doch tausende Gäste überzeugten sich vom Gegenteil: Wollten tatsächlich mutige Männer und Frauen die griechische Mythologie befeuern und Meeresgott Poseidon aus dem Salzgittersee holen? Ja, sie wollten und sie taten es. Zum 44. Mal gab es am Ostersonntag das traditionelle Fackelschwimmen, um die neue Saison am See einzuläuten. Das Spektakel...