Angriff auf Ostermarkt - zwei Verletzte

Lebenstedt Zwei Männer wurden am Freitagabend bei einer Schlägerei am Rande des Ostermarktes verletzt. Vier Unbekannte sollen auf sie eingeschlagen haben.

Am Festplatz an der Neißestraße wurden am Freitagabend gegen 22 Uhr zwei 21-Jährige verletzt. Der Polizei gegenüber sagten die beiden aus, am Zugang zum Ostermarkt von vier Unbekannten attackiert worden zu sein. Die 21-Jährigen flohen - wurden jedoch auf dem Parkplatz eines nahen Discounters von den Angreifern eingeholt und weiter geschlagen. Die Opfer erlitten laut Polizei Verletzungen am Kopf.

Da sich während des Polizeieinsatzes eine größere Gruppe schaulustiger Personen am Ort eingefunden hatte, wurden weitere Kräfte zum Freihalten des Einsatzortes angefordert. Sachdienliche Hinweise zur Körperverletzung bitte an die Polizei Salzgitter unter Telefon 05341 / 1897-0.