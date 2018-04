Das Amtsgericht ist der Spiegel der Stadt

Am Amtsgericht bekommt der Bürger sein Recht. Es ist das einzige Gericht, das direkt in Salzgitter ansässig ist – und oft der einzige Ort der Rechtsprechung, mit dem die meisten Bürger je zu tun haben. Zum nächsthöheren Landgericht gelangen meist schwerere Straftaten oder Zivilstreitigkeiten mit höherem Streitwert. Das Amtsgericht ist da zugänglicher. Es begleitet Bürger ein Leben lang – und darüber hinaus. Bei der Entscheidung in...