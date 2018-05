Eine Rollstuhlfahrerin ist in die Fuhse gerutscht. Foto: Bettina Stenftenagel

Lebenstedt Mitarbeiter des Städtischen Regiebetriebes, die zufällig in der Nähe waren, retten die Frau aus dem Wasser. Sie verletzt sich zum Glück nicht.

80-Jährige rutscht in Lebenstedt mit Rollstuhl in die Fuhse

In der Nähe der Jugendfreizeitstätte „Forellenhof“ kam eine 80-jährige Frau mit ihrem elektrischen Rollstuhl vom Weg ab und landete in Höhe des dort befindlichen Regenwasser-Rückhaltebeckens in der Fuhse, teilt die Polizei mit.

Glücklicherweise befanden sich Mitarbeiter des Städtischen Regiebetriebes der Stadt Salzgitter in unmittelbarer Nähe. Diese konnten die 80-Jährige aus dem Wasser ziehen. Die Frau war wohlauf und verzichtete auf eine ärztliche Untersuchung.

Sie wurde durch die Polizei nach Hause begleitet und ihrer Enkelin übergeben. Der Rollstuhl wurde durch die Berufsfeuerwehr aus der Fuhse gezogen.